Donna ruba da un negozio e fugge: denunciata dopo un inseguimento

Nella mattinata di ieri una 47enne ha prelevato dei generi alimentari da un negozio e poi Ã¨ fuggita senza pagare. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, intervenuti a seguito di segnalazione, la donna Ã¨ entrata in un negozio in zona Tiburtina fingendosi una comune cliente. Dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni generi alimentari, ha abbandonato il negozio senza saldare il conto.

A dare immediatamente lâ€™allarme sono stati i dipendenti dellâ€™attivitÃ . Immediato Ã¨ stato lâ€™intervento degli agenti delle Volanti, giÃ presenti in zona per un normale servizio di perlustrazione, che, dopo aver raccolto una descrizione sommaria della donna, si sono messi subito sulle sue tracce e lâ€™hanno individuata poco dopo mentre tentava la fuga.

I poliziotti, scesi dallâ€™auto, hanno inseguito la donna che veniva raggiunta e bloccata. Una volta fermata, la refurtiva Ã¨ stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietaria, mentre la donna Ã¨ stata denunciata allâ€™autoritÃ giudiziaria per furto con destrezza.