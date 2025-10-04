Trovati con cocaina e hashish, in 4 nei guai a Francavilla al Mare

Nella serata di venerdì i carabinieri di Chieti hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e del contrasto al “lavoro nero”, unitamente a personale del Nil. Nel corso dell’attività, i militari dell'Arma hanno proceduto al controllo di un bar a Francavilla al Mare e di un esercizio di ristorazione a Chieti Scalo, riscontrando nei confronti di quest’ultimo alcune irregolarità (per non aver sottoposto a visita medica i dipendenti e per inadempienze relative al documento di valutazione rischi).

Di conseguenza sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.413 euro. Durante l’esecuzione dei posti di controllo svolti sulle principali arterie stradali, si è proceduto altresì a segnalare alla locale Prefettura 4 soggetti che, a seguito di perquisizione personale e veicolare eseguita a Francavilla al Mare, sono stati trovati in possesso di cocaina (2 grammi circa) e hashish (3 grammi circa) per uso personale, nonché veniva sanzionato un conducente, con ritiro della patente di guida e sequestro dell’auto, poiché sorpreso alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra nell’ambito dei numerosi servizi svolti anche per il contrasto alla mala-movida con lo scopo di evitare i fenomeni delle risse tra i giovani, verificatesi di recente sul territorio. Nel corso delle operazioni, complessivamente, venivano sottoposte a controllo 34 vetture e identificate 45 persone.