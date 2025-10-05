Scontro tra due auto a Martinsicuro, morto un padre di famiglia [FOTO]

Violento scontro, ieri sera alle ore 22, sulla Ss 16 a Martinsicuro: morto un 47enne di San Benedetto del Tronto che era in auto con moglie e figlio di 11 anni. Questi ultimi due hanno riportato varie ferite; in particolare, il ragazzo Ã¨ ricoverato allâ€™ospedale Mazzini di Teramo in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di un Suv Mercedes quando Ã¨ avvenuto lâ€™impatto: dopo aver cenato in una trattoria, la famiglia stava tornando a casa e lâ€™uomo era in procinto di immettersi sulla statale in direzione nord. A quel punto Ã¨ sopraggiunta una Mercedes Cdi che ha centrato in pieno lâ€™altro veicolo, causando il decesso sul colpo del 47enne.

I due automobilisti a bordo del mezzo sono fuggiti a piedi prima che arrivassero i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Alba Adriatica, che hanno avviato le indagini, il 118 con tre ambulanze (una della Croce Verde di Villa Rosa e due della Croce Rossa di Alba Adriatica e Giulianova) e i vigili del fuoco. Lâ€™area dellâ€™incidente Ã¨ stata chiusa al traffico per poter effettuare tutte le operazioni di rito.