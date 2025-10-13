Perseguita una 52enne: arrestato

Nella serata di ieri un 59enne Ã¨ stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori dopo essersi appostato sotto lâ€™abitazione della donna che aveva corteggiato insistentemente. Non rassegnato al rifiuto della 52enne, si era portato sotto la sua abitazione suonando insistentemente il citofono.

Lâ€™allarme Ã¨ scattato alle 18:40 di ieri, quando Ã¨ arrivata la segnalazione al numero unico di emergenza 112. Sul posto, in zona S. donato, sono intervenute le volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che hanno trovato l'uomo ancora nei pressi dellâ€™abitazione mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

Il 42enne non era nuovo a comportamenti persecutori nei confronti della donna: lâ€™uomo, infatti, in piÃ¹ occasioni lâ€™aveva perseguitata fino allâ€™episodio culminato con lâ€™arresto.

Le volanti, che si trovavano nei pressi del luogo dellâ€™intervento, impegnate nellâ€™attivitÃ di controllo, sono intervenute tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse in episodi ancora piÃ¹ gravi. Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dei fatti, il 59enne Ã¨ stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa della convalida dellâ€™arresto.