Vela, risultati abruzzesi alla Barcolana di Trieste

Una sfida vinta e un ottimo piazzamento nella manifestazione velica più partecipata al mondo come la Barcolana di Trieste. L’imbarcazione d’altura “Movida” dell’armatore Ivo Petrelli (circolo velico La Scuffia Pescara) ha conquistato il Trofeo della “Go to Barcolana - Sfida dell’Adriatico 2025”, il circuito che si articola in una serie di regate a tappe verso Trieste e che ha unito con la vela tutto l’Adriatico, da Manfredonia fino al capoluogo del Friuli Venezia Giulia passando per Pescara, Ancona e Ravenna.

A consegnare il premio il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre. Inoltre l’equipaggio di “Movida”, composto da Ivo Petrelli, Pierpaolo Petrelli, Massimo Lachi, Giancarlo Casuscelli, Marco Ventura, Maria Luisa Cicchella, Serghei Chestov, Walter Mascaretti e Luigi Marino, è arrivato 66esimo in classifica generale e decimo di categoria nella vera e propria Barcolana57, gareggiando con oltre 1800 imbarcazioni partecipanti con a bordo equipaggi professionisti, amatoriali e familiari provenienti da diversi Paesi europei. Un risultato di grande pregio in una competizione velica così numerosa e agguerrita che si unisce a quello ottenuto dal presidente del Circolo Nautico Pescara 2018, Alessandro Pavone, armatore dell’imbarcazione “MGS” che è giunta 106 in classifica e quattordicesima di categoria.

Altre imbarcazioni abruzzesi partecipanti alla Barcolana57 sono state “Machi” di Giulio Cerceo (CV La Scuffia), “Ansife” di Saverio Pitocco (CV La Scuffia), “Aurora” di Sergio Ballone (CV La Scuffia) e “Silver Age” dell’armatore Andrea Valloni (Lega Navale Giulianova). Presenti alla cerimonia di premiazione a Trieste la vice presidente della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise Alessandra Berghella e l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli.