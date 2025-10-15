Ordine di carcerazione europeo per un romeno trovato con la cocaina: l'uomo finisce in carcere

Nella notte del 13 ottobre i Carabinieri del Nor di Pescara hanno eseguito un ordine di carcerazione europeo nei confronti di un 31enne romeno per reati contro il patrimonio. Il provvedimento scaturisce a seguito di una sentenza emessa dallâ€™AutoritÃ Giudiziaria romena. Lâ€™uomo domiciliava presso una struttura ricettiva di Spoltore ma, nel dare i propri documenti, Ã¨ scattato lâ€™alert in Banca Dati: la Questura di Pescara ha cosÃ¬ segnalato il nominativo alla centrale operativa dei Carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia del Nor, la quale si Ã¨ adoperata immediatamente nelle ricerche del soggetto.

Lâ€™azione coordinata delle forze di polizia ha permesso di trarre in arresto il romeno, che dovrÃ scontare una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per furto aggravato commesso in Romania. Durante le operazioni il 31enne Ã¨ stato trovato in possesso di oltre 1 grammo di cocaina, sottoposta a sequestro. Espletate le formalitÃ di rito, lo straniero Ã¨ stato associato presso la Casa Circondariale di Pescara a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria. Inoltre l'uomo Ã¨ stato segnalato allâ€™autoritÃ amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.