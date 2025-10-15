Completati i lavori per illuminare Colle del Telegrafo [FOTO]

Si aggiunge un altro tassello ai lavori del Comune di Pescara al parco archeologico Colle del Telegrafo, finanziati con fondi Pnrr. Durante un sopralluogo effettuato con il vice sindaco Maria Rita Carota e con il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore, il sindaco Carlo Masci ha voluto vedere di persona l'impianto di illuminazione che Ã¨ stato realizzato e attivato nell'ambito del progetto del Comune "in questo posto meraviglioso di Pescara, dove tutti rimangono affascinati dallo spettacolo che si trovano davanti", con un affaccio sulla cittÃ strepitoso. "Siamo venuti in sopralluogo, dopo il tramonto, perchÃ© abbiamo completato anche l'impianto d'illuminazione", ha detto Masci.

"Ci sono 27 corpi illuminanti e in piÃ¹ ci sono due impianti di energia elettrica da 20 kW: quando saranno organizzati qui iniziative, concerti e appuntamenti culturali, non ci sarÃ bisogno del generatore mobile. E' un altro risultato che abbiamo ottenuto in questo luogo fantastico, dal quale si puÃ² godere di un panorama stupendo: da qui si possono ammirare il mare, la cittÃ e i monti. Erano giÃ stati realizzati un percorso pedonale, una balconata e due cornici sulla Maiella e il Gran Sasso, nell'ambito dello stesso progetto, con la nuova copertura a tutela dell'area archeologica. E il prossimo passaggio saranno i giochi", ha concluso Masci.