Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Revocata concessione a uno stabilimento balneare, era 'societÃ  di comodo'

Intervento della Guardia di Finanza di Pescara, ecco tutti i dettagli

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Operazione della Guardia di Finanza sul lungomare di Pescara: revocata la concessione demaniale di un noto stabilimento balneare. Dagli accertamenti Ã¨ emerso che la ditta concessionaria, inattiva dal punto di vista economico-fiscale, priva di lavoratori e in costante perdita, era di fatto una "societÃ  di comodo". Una gestione che, andata avanti nel tempo, ha portato al degrado del bene demaniale, oggi in evidente stato di abbandono e potenziale pericolo per l'incolumitÃ  pubblica. L'intervento rientra nell'ambito dell'attivitÃ  della componente aeronavale della Guardia di Finanza. 

Il lavoro congiunto delle Fiamme Gialle, dei tecnici del Comune, dell'Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto ha permesso di verificare la legittimitÃ  della concessione in questione. Dopo la segnalazione della Finanza, il comune di Pescara ha avviato il procedimento per la decadenza della concessione demaniale e notificato al concessionario l'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi e la successiva riconsegna dei manufatti e dell'area di 1.063 metri quadrati.

Condividi su:

Seguici su Facebook