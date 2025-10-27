Notificato dalla Polizia il provvedimento di sospensione della licenza a un bar per 5 giorni

In queste settimane il personale della Polizia Ã¨ stato impegnato in un intenso servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza e lâ€™ordine pubblico nelle varie zone della cittÃ . I controlli sono stati disposti con ordinanza dal Questore di Pescara sulla base delle scelte adottate in seno al Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica, a seguito dellâ€™analisi dellâ€™andamento dei fenomeni illeciti che maggiormente generano allarme sociale.

Lâ€™analisi svolta, ha permesso di individuare le zone della cittÃ che attualmente risultano essere particolarmente sensibili ed in tali aree, sono stati assicurati controlli volti a prevenire tutte quelle condotte che possono turbare lâ€™ordine e la sicurezza pubblica. In tale contesto, nella mattinata di oggi, 27 ottobre, la Polizia di Stato ha notificato al titolare di un bar della zona Rancitelli il provvedimento con il quale il Questore di Pescara, Carlo Solimene ha disposto la sospensione dellâ€™esercizio pubblico per 5 giorni.

Il provvedimento Ã¨ stato emesso a seguito dellâ€™attivitÃ istruttoria svolta dalla Questura, che ha raccolto gli esiti di una serie di controlli svolti anche unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dei Monopoli. Alla luce delle risultanze documentate e degli elementi raccolti, il Questore di Pescara, a tutela dellâ€™ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza per 5 giorni, ai sensi dellâ€™articolo 100 del T.U.L.P.S.