Monsignor Valentinetti alla 44^ Convocazione RnS Abruzzo: diretto, vivo e profetico

Domenica 19 ottobre 2025, al Pala Dean Martin di Montesilvano, oltre mille fedeli hanno partecipato alla 44^ Convocazione Regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), coincisa con il 50° anniversario della presenza del movimento in Abruzzo.

A presiedere la celebrazione eucaristica, cuore pulsante dell'evento, è stato Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo metropolita di Pescara - Penne, figura amata e riconosciuta per la sua sobrietà e profondità spirituale.

Il Vangelo della perseveranza: Luca 18,1-8

La liturgia del giorno ha proposto il Vangelo di Luca 18,1-8, la parabola della vedova insistente e del giudice iniqua Gesù insegna la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai, mostrando come la perseveranza nella preghiera sia capace di ottenere giustizia anche da chi è indifferente.

Mons. Valentinetti ha commentato con parole semplici e penetranti: “La preghiera nasce dall'ascolto della Parola, non c'è fede, non c'è preghiera”.

Un invito alla radice della spiritualità cristiana: ascoltare per credere, credere per pregare.

L'annuncio: un dovere per tutti

Nella seconda lettera, tratta da 2 Timoteo 4,2-5, San Paolo esorta “annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento”.

Mons. Valentinetti ha sottolineato che questo non è solo un compito degli ecclesiastici, ma una chiamata universale: ogni cristiano è chiamato a testimoniare con pazienza e coraggio.

“In Illo Uno Unum”: l'appello all'unità

A conclusione della celebrazione, il vescovo ha lanciato un appello accorato, richiamando il motto di Papa Leone XIV: “In illo uno unem” - “Nell'unico Cristo siamo uno”.

Un invito alla collaborazione tra tutti i movimenti e le realtà ecclesiali, affinché la Chiesa sia segno visibile di comunione.

Un'eredità che continua

La presenza di Mons. Valentinetti alla convocazione non è stata solo istituzionale, ma profondamente pastorale.

Con parole brevi ma indimenticabili, tra tracciato un cammino: ascolto, preghiera, annuncio, unità.

Un vescovo che, nella sua semplicità, continua a essere cuore e guida di una Chiesa che cammina insegna.

Cinquant'anni di preghiera, vita comunitaria ed evangelizzazione, è il traguardo che il Rinnovamento nello Spirito Santo (RsN) ha celebrato in Abruzzo con la 44^ Convocazione Regionale dei Cenacoli, gruppi e comunità, in programma domenica 19 ottobre al Pala Dean Martin di Montesilvano.

Il tema biblico scelto - “Il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo”;(Is 62,4c) - ha guidato i momenti di catechesi e adorazione, animata da Fr Hayden Williams, OFM Cap, predicatore internazionale e Gianpaolo Micolucci, Direttore Nazionale del RnS, intervenuti nella sessione pomeridiana.

A concludere l'evento “Join the Jay 3.0”, evento musicale e testimoniale di una fede viva e gioiosa trasmessa fra le generazioni.

A cura di Maria Napolitano