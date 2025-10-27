Martina Bacceli della "d'Annunzio" unica rappresentante per l’Italia al corso COI (Consiglio Oleicolo Internazionale)

La Dottoressa Martina Bacceli, Dottoranda in Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche - XXXVIII ciclo - dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara con borsa CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), operante presso la sede CREA-IT (Ingegneria e Trasformazioni agro-alimentari) in Villanova di Cepagatti, è stata selezionata, unica rappresentante per l’Italia su selezione del MASAF, al Corso Internazionale di formazione organizzato dal COI (Consiglio Oleicolo Internazionale) che si è tenuto a Saragozza (Spagna) dal 13 al 17 ottobre 2025 presso il CIHEAM (Istituto Agronomico Mediterraneo).

La dottoranda ha così acquisito la qualifica di Capo-Panel in materia di analisi sensoriale degli olii vergini ed extra vergini di oliva.

Per il direttore della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, professor Angelo Cichelli, oltre il merito della dottoressa Bacceli e della sua tutor, la dottoressa Barbara Lanza del CREA, va sottolineata l’importanza delle scelte strategiche dei dottorati Ud’A, anche in una dimensione internazionale.