Ladri in fuga a Spoltore, lâ€™auto utilizzata recuperata dai carabinieri

Sono le 22 quando i carabinieri della Stazione di Cepagatti, giÃ allertati per alcuni avvistamenti sospetti tra Villanova e Santa Teresa di Spoltore, rinvengono in zona Cavaticchi lâ€™auto che alcuni cittadini della zona avevano notato poco prima aggirarsi con quattro uomini a bordo. Il veicolo, unâ€™auto sportiva di grossa cilindrata che risultava essere stata rubata alcuni mesi prima nel noto quartiere capitolino di Tor Bella Monaca, era provvista di targhe risultate poi essere state clonate. A bordo del mezzo, che veniva posto in sequestro, i carabinieri rinvenivano numerosi oggetti atti allo scasso, tra cui attrezzi artigianali, cacciaviti, mole, nonchÃ© radio portatili, chiavi false ed indumenti per camuffarsi. Lâ€™episodio fa seguito ad una serie di segnalazioni di furti che nei giorni precedenti avevano interessato lâ€™area del Pescarese.

Sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti, volte a risalire allâ€™identitÃ dei malviventi, che evidentemente vistisi scoperti, decidevano di abbandonare lâ€™auto dandosi rocambolescamente alla fuga. Fondamentale Ã¨ risultato essere lâ€™apporto attivo dei cittadini della zona, che notata lâ€™auto sospetta hanno prontamente inviato precise segnalazioni al NUE 112, consentendo alle Forze dellâ€™Ordine in quel momento dispiegate sul territorio, di intervenire e scongiurare il perpetrarsi di ulteriori furti.