Girava con un coltello a scatto nel marsupio, denunciato 27enne

La polizia di Pescara ha denunciato un giovane per porto abusivo di arma. In particolare, in orario serale, durante il consueto servizio di controllo del territorio, un equipaggio della sezione volanti procedeva al controllo, in zona Portanuova, procedeva al controllo del conducente di una vettura. Durante le fasi di identificazione, questâ€™ultimo, successivamente identificato in un 27enne pescarese, si mostrava particolarmente nervoso e agitato.
Gli operatori, insospettiti, procedevano a un controllo piÃ¹ approfondito che oltre al mezzo si estendeva anche alla persona. Allâ€™interno del marsupio, il giovane custodiva un coltello a scatto che veniva immediatamente recuperato e posto sotto sequestro. Al termine dellâ€™attivitÃ , il 27enne Ã¨ stato denunciato, in stato di libertÃ , per il reato di porto abusivo di arma.