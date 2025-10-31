Carenze igieniche in un bar di Montesilvano. E il titolare viene beccato con cocaina, marijuana e anfetamina

Nellâ€™arco dellâ€™ultimo periodo, numerose sono state le pattuglie dei carabinieri che hanno presidiato e passato al setaccio il territorio di Montesilvano con lâ€™obiettivo primario di reprimere gli episodi inerenti alla commissione dei reati predatori e dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Particolare attenzione Ã¨ stata rivolta anche al controllo degli esercizi pubblici: infatti, nel corso delle attivitÃ veniva sottoposto a controllo, con lâ€™ausilio del NAS Carabinieri di Pescara e del Nucleo Cinofili di Chieti, un bar situato in cittÃ .

Nella circostanza sono state elevate numerose sanzioni relative a mancanze igienico-sanitarie riscontrate per un totale di 5500 euro. Inoltre, a seguito dellâ€™attivitÃ di perquisizione svolta allâ€™interno del predetto esercizio dai carabinieri, il proprietario veniva trovato in possesso di quattro involucri termosaldati di cocaina e dal peso complessivo di 2 grammi. Per tali ragioni lâ€™attivitÃ di polizia giudiziaria veniva estesa al suo domicilio dove veniva rivenuta e sottoposta a sequestro ulteriore sostanza stupefacente e nello specifico 61 grammi di marijuana e 9 di anfetamina. Sulla scorta dei rilevanti indizi probatori raccolti, lâ€™uomo Ã¨ stato deferito alla competente autoritÃ giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.