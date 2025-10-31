Trovati con oltre 200 grammi di hashish: denunciati due uomini [FOTO]

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Montesilvano, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli predatori e di spaccio delle sostanze stupefacenti. Particolare attenzione Ã¨ stata rivolta al contrasto dello smercio illegale delle sostanze stupefacenti e in tale contesto due uomini, di 23 e 54 anni, venivano deferiti in stato di libertÃ per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio poichÃ©, a seguito di attivitÃ di perquisizione, venivano trovati in possesso rispettivamente di 170 e 40 grammi di hashish.

Anche i controlli alla viabilitÃ svolti dai militari dell'Arma sono stati particolarmente efficaci: denunciato in stato di libertÃ un 41enne per guida in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico pari a 1.5 rilevato grazie allâ€™apparato etilometro in dotazione) oltre ad altri deferimenti di due uomini, rispettivamente di 19 e 38 anni, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere nella considerazione che gli stessi, a seguito di un'attivitÃ di perquisizione veicolare svolta dâ€™iniziativa, venivano trovati in possesso di una mazza da baseball in legno e di un coltello a serramanico.