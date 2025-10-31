Pianella: avvio del servizio 118 h24 e inaugurazione dellâ€™Ufficio di ProssimitÃ 

Nella giornata del 30 ottobre due importanti traguardi in ambito sanitario e amministrativo/giuridico per la comunitÃ di Pianella e dei territori limitrofi: lâ€™attivazione della postazione del servizio di emergenza-urgenza 118 con copertura h24 e lâ€™inaugurazione del nuovo Ufficio di ProssimitÃ , dedicato ai servizi di volontaria giurisdizione. Con lâ€™ufficiale entrata in funzione dalla notte del 1Â° novembre 2025 della postazione 118 attiva 24 ore su 24, il territorio di Pianella si dota di un presidio di emergenza pienamente operativo, in grado di assicurare un intervento tempestivo ed efficace in ogni momento della giornata. Lâ€™attivazione dellâ€™h24 rappresenta un passaggio strategico nella riorganizzazione della rete dellâ€™emergenza-urgenza della ASL di Pescara, illustrata questa mattina in conferenza stampa presso lâ€™Ospedale di Pescara, a cui ha presenziato anche il sindaco di Pianella Taddeo Manella, e rientra nel piano regionale volto a potenziare la sanitÃ di prossimitÃ , garantendo una copertura capillare anche nelle aree interne.

Lâ€™Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento alla ASL di Pescara, alla Regione Abruzzo, al personale medico, infermieristico e ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, riconoscendo lâ€™importanza di una rete di emergenza efficiente come elemento essenziale per la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Nel pomeriggio, presso la sede comunale, alla presenza delle autoritÃ civili, Ã¨ stato inaugurato lâ€™Ufficio di ProssimitÃ di Pianella, nuovo sportello istituito nellâ€™ambito del programma regionale finalizzato ad avvicinare la giustizia ai cittadini e a semplificare lâ€™accesso ai servizi. Lâ€™ufficio consentirÃ ai cittadini di Pianella e dei comuni limitrofi di gestire, senza la necessitÃ di recarsi presso sedi giudiziarie piÃ¹ lontane, le pratiche di volontaria giurisdizione, quali le istanze per amministrazioni di sostegno, autorizzazioni al compimento di atti e altri procedimenti civili di natura non contenziosa.

Questa apertura conferma la volontÃ dellâ€™Amministrazione di promuovere una pubblica amministrazione efficiente, vicina ai bisogni delle persone e orientata alla semplificazione. Dichiarazione del Sindaco Â«La giornata di oggi â€“ dichiara Manella â€“ rappresenta un momento di grande soddisfazione per la nostra comunitÃ . Con lâ€™attivazione del servizio 118 h24 e con lâ€™apertura dellâ€™Ufficio di ProssimitÃ compiamo due passi concreti verso una Pianella piÃ¹ sicura, piÃ¹ inclusiva e piÃ¹ vicina ai cittadini. Questi risultati sono il frutto di una proficua collaborazione istituzionale a diversi livelli tra Comune, Regione e ASL di Pescara, e testimoniano la capacitÃ del nostro territorio di saper cogliere le opportunitÃ offerte dai programmi di potenziamento dei servizi pubblici. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questi importanti obiettivi, che rafforzano il principio della prossimitÃ e della fiducia tra istituzioni e cittadiniÂ».