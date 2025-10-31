Partecipa a Pescara News

Nuove modalitÃ  per il pagamento dei verbali al Codice della Strada

Dal 3 novembre si va negli uffici dellâ€™Albo Pretorio, situati in piazza Italia, al piano terra di Palazzo di CittÃ 

AttualitÃ 
A partire da lunedÃ¬ 3 novembre, la cassa per il pagamento dei verbali al Codice della Strada sarÃ  aperta il martedÃ¬ e il giovedÃ¬, dalle 8:30 alle 12:30, negli uffici dellâ€™Albo Pretorio, situati in piazza Italia, al piano terra di Palazzo di CittÃ . Non sarÃ  piÃ¹ possibile effettuare i pagamenti nella sede della Polizia Locale di via del Circuito, di fronte alla scuola Michetti. Si ricorda inoltre che Ã¨ sempre possibile procedere al pagamento dei verbali attraverso i canali alternativi:

â€¢ Uffici postali

â€¢ Istituti di credito (banche)

â€¢ Tabaccherie autorizzate

â€¢ Online tramite la piattaforma PagoPA

