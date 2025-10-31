Nuove modalitÃ  per il pagamento dei verbali al Codice della Strada

A partire da lunedÃ¬ 3 novembre, la cassa per il pagamento dei verbali al Codice della Strada sarÃ aperta il martedÃ¬ e il giovedÃ¬, dalle 8:30 alle 12:30, negli uffici dellâ€™Albo Pretorio, situati in piazza Italia, al piano terra di Palazzo di CittÃ . Non sarÃ piÃ¹ possibile effettuare i pagamenti nella sede della Polizia Locale di via del Circuito, di fronte alla scuola Michetti. Si ricorda inoltre che Ã¨ sempre possibile procedere al pagamento dei verbali attraverso i canali alternativi:
â€¢ Uffici postali
â€¢ Istituti di credito (banche)
â€¢ Tabaccherie autorizzate
â€¢ Online tramite la piattaforma PagoPA