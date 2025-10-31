Ruba merce in unâ€™attivitÃ  commerciale di Montesilvano, arrestato [FOTO]

I carabinieri di Montesilvano hanno arrestato nella flagranza di reato un 36enne per il reato di furto aggravato. Nello specifico, a seguito di una segnalazione di un furto consumato ai danni di unâ€™attivitÃ commerciale di Montesilvano, due pattuglie intervenivano tempestivamente sul luogo riuscendo a bloccare lâ€™autore del reato con ancora indosso la merce che poco prima aveva asportato previa spaccata della vetrata dellâ€™esercizio. Al termine delle formalitÃ di rito, lâ€™uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Montesilvano in attesa dellâ€™udienza di convalida.

I servizi dei militari dell'Arma si sono articolati anche attraverso lâ€™esecuzione di mirati posti di controllo nelle succitate arterie stradali nel corso dei quali sono stati controllati 32 veicoli, identificate 58 persone, svolte 4 perquisizioni sia personali, veicolari e domiciliari, ed elevate 2 contravvenzioni al codice della strada sulla scorta delle infrazioni rilevate dai militari operanti.