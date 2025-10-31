Ciclovie della Transumanza, a Torre deâ€™ Passeri incontro su vacanza attiva e cicloturismo

Prosegue il calendario degli incontri di animazione territoriale di Ciclovie della Transumanza, con due giornate dedicate a un tema chiave per il futuro del turismo locale. Si parla infatti di Vacanza attiva e cicloturismo: domanda e offerta. Con Alberto Bazzucchi, Giuseppe Di Biase e Antonio Stroveglia, coordinatori del ciclo di appuntamenti.

Appuntamento dunque lunedÃ¬ 3 e martedÃ¬ 4 novembre nella Sala Consiliare del Comune di Torre de' Passeri. Il primo giorno, seminario dedicato allâ€™approfondimento delle tendenze e dei comportamenti della domanda legata al cicloturismo e alle vacanze attive. Il secondo giorno, laboratorio per progettare nuovi servizi, esperienze e opportunitÃ per il territorio. La partecipazione Ã¨ gratuita e aperta a tutti gli operatori turistici, culturali, economici e sociali.

Per iscriversi: https://bit.ly/IncontriAnimazioneCiclovieTransumanza. Partecipare significa infatti contribuire in modo concreto alla costruzione di una rete di turismo sostenibile, capace di valorizzare paesaggi, borghi e comunitÃ locali, creando benefici reali per tutto il sistema economico e sociale dellâ€™area.

Lâ€™appuntamento segue il precedente dedicato al turismo enogastronomico del 27 e 28 ottobre scorsi, tenutosi nel Comune di Cugnoli, capofila del progetto Ciclovie della Transumanza. â€œQuesti incontri rivolti a tutti gli operatori del settore prevedono una giornata di teoria e una di pratica - commenta Lanfranco Chiola, vice sindaco di Cugnoli, comune capofila e coordinatore dellâ€™Area omogenea 5 -. Per dare pertanto gli strumenti opportuni per la promozione del territorio, con preparazione e determinazione, come quindi stiamo facendo con Ciclovie della Transumanza. Partiamo da un sogno, da unâ€™ispirazione, per arrivare all'esperienza e alla condivisione".

Senza dimenticare il press tour nei giorni scorsi, con stampa specializzata, con i giornalisti che in bici nelle aree delle Ciclovie della Transumanza, hanno testato il percorso e vissuto il territorio. Il progetto Ciclovie della Transumanza Ã¨ realizzato grazie al finanziamento del PNRR - PNC, Misura B2.2, Area Omogenea 5. Unâ€™iniziativa di sviluppo locale proposta dal comune di Cugnoli, capofila di altri sette comuni e da Carsa, come partner privato. I comuni che partecipano, fra le province di Pescara e dellâ€™Aquila, oltre a Cugnoli, sono: Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre deâ€™ Passeri.