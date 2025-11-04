Montesilvano, denunciato un uomo per detenzione illegale di materiale esplodente

Erano da poco trascorse le 23 di domenica scorsa, quanto una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, transitando in via Lucania, ha notato unâ€™auto in sosta con allâ€™interno un uomo. Il conducente dellâ€™auto, residente a Pescara, giÃ noto agli operanti, Ã¨ stato sottoposto ad una speditiva perquisizione personale e veicolare. Allâ€™interno dellâ€™abitacolo della propria auto, i militari dell'Arma rinvenivano un grosso petardo di forma cilindrica dal diametro di circa 10 centimetri, che per le sue caratteristiche intrinseche Ã¨ vietata sia la detenzione che il trasporto.

Il manufatto esplosivo Ã¨ stato sequestrato, posto immediatamente in sicurezza e consegnato in custodia a ditta specializzata. Tuttâ€™ora in corso gli approfondimenti scientifici per stabilire natura, pericolositÃ e la categoria dellâ€™esplodente. Lâ€™uomo, allâ€™esito degli accertamenti, Ã¨ stato deferito allâ€™autoritÃ giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.