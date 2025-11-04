Il Comune di Pianella saluta l'inizio dell'Anno Accademico di Arotron

L'Arotron di Pianella ha inaugurato ufficialmente il nuovo Anno Accademico segnando un momento significativo per la realtÃ culturale e formativa del territorio. L'evento ha visto la partecipazione degli allievi, di alcuni docenti e degli attori della Compagnia dell'Aratro, oltre ai rappresentanti istituzionali. Il sindaco di Pianella, Teddy Manella, e l'Assessore Anna Bruna Giansante hanno espresso la loro soddisfazione per la presenza di una realtÃ cosÃ¬ importante come Arotron sul territorio. Entrambi hanno augurato un buon inizio di anno accademico a tutti gli allievi e ai docenti, ribadendo il pieno supporto istituzionale all'associazione e al suo ruolo di polo culturale e formativo.

Tra i presenti all'evento erano presenti anche alcuni dei docenti che accompagneranno gli allievi durante l'anno, tra cui Alessandro Rapattoni (dizione), Fabiana Carchesio (danza) e Matteo Di Girolamo (biomeccanica). Un momento centrale dell'inaugurazione Ã¨ stato il discorso rivolto agli allievi dal fondatore dell'Accademia, Franco Mannella, "qui ci riprendiamo il tempo per formarci e per fermarci, per riflettere sui nostri intenti e sulle nostre radici e motivazioni".

Nota Ã¨ la filosofia del doppiatore e Direttore artistico di Arotron secondo cui "il tempo ha il potere di rendere possibile l'impossibile, innescando un cambiamento che inizia nel piccolo, nel quotidiano, attraverso una rivoluzione permanente".