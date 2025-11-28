Stretta sui controlli in strada e nelle sale scommesse ad Avezzano: multe e sequestri

La polizia dellâ€™Aquila ha predisposto e intensificato nelle ultime settimane le attivitÃ di controllo su strada a persone e veicoli e le verifiche amministrative presso esercizi commerciali e luoghi pubblici. Lâ€™operazione rientra in piÃ¹ ampio piano di prevenzione voluto dal questore per garantire maggiore sicurezza sul territorio avezzanese. Un ruolo centrale Ã¨ stato svolto dal commissariato cittadino, impegnato in una stretta collaborazione con la polizia locale e le altre forze dell'ordine. Le pattuglie miste, composte anche da personale in abiti civili, hanno presidiato le principali arterie stradali e operato su piÃ¹ fronti.

I risultati dellâ€™operazione hanno portato a effettuare 9 posti di controllo, a identificare 130 persone e 80 veicoli, a elevare 8 contestazioni a seguito di violazioni al Codice della Strada, 1 ritiro di patente, 1 sequestro di documento di abilitazione alla guida falsificato, 2 controlli amministrativi in esercizi e sale per la raccolta di scommesse ai fini della verifica delle apposite licenze e controllo avventori.

Gli agenti hanno eseguito anche una perquisizione personale e veicolare su unâ€™auto sospetta che ha poi dato esito positivo. Il soggetto, straniero, fermato alla guida di una vettura noleggiata da una nota societÃ di autonoleggio con sede ad Avezzano, Ã¨ stato trovato con utensili atti allâ€™effrazione e con un documento di guida falso, il tutto prontamente posto sotto sequestro. Lo stesso, con precedenti di polizia specifici, Ã¨ stato pertanto indagato, a piede libero, per possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso e per falso documentale. Avviate, altresÃ¬, le verifiche per accertare la regolaritÃ dalla posizione sul territorio nazionale dell'uomo.