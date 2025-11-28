Al via il Mercatino di Natale e la Pista di ghiaccio

“Sabato 29 novembre prenderà ufficialmente il via il Mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore, che accompagnerà le festività natalizie fino al 6 gennaio 2026, insieme alla pista di ghiaccio realizzata in piazza della Rinascita, pronta ad accogliere grandi e piccoli per tutto il periodo natalizio. Il mercatino, gestito da Confesercenti, proporrà un’ampia varietà di attività e prodotti, dal cibo all’artigianato, per soddisfare ogni gusto. La pista di ghiaccio, invece, è ormai un appuntamento attesissimo e un vero successo: lo scorso anno abbiamo registrato oltre 50 mila presenze, un numero davvero incredibile che testimonia quanto sia amata da cittadini e turisti. Piazza della Rinascita si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale, arricchito da tante luminarie che renderanno l’atmosfera ancora più magica”. È quanto dichiara l’assessora comunale al turismo, Zaira Zamparelli.

“Questi eventi - aggiunge - rappresentano una grande occasione anche per il commercio cittadino: le famiglie potranno trascorrere momenti di spensieratezza, con i bambini impegnati sulla pista di ghiaccio mentre i genitori si dedicano allo shopping tra le vie del centro. Non mancheranno, inoltre, altre attività per i più piccoli e cioè i laboratori del sabato pomeriggio e della domenica mattina al Welcome Center di piazza Salotto, organizzati dalla Cooperativa Il Bosso. In programma anche tanti appuntamenti culturali ed eventi che animeranno questo mese speciale, portando migliaia di persone in città. Sono davvero entusiasta e invito tutti a raggiungere Pescara per vivere insieme la magia del Natale, tra luci, musica, tradizione e divertimento”.