Spruzzato spray urticante, liceo Marconi evacuato per la seconda volta

Evacuato il liceo Marconi di Pescara, dopo che una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino, Ã¨ stata spruzzata - per la seconda volta in due mesi - negli ambienti. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. "A causa della presenza all'interno dell'istituto di un leggerissimo odore di spray al peperoncino - si legge in una comunicazione inviata alle famiglie - a scopo cautelativo la presidenza ha deciso di evacuare alle ore 11.30 gli studenti dall'istituto per fare ritorno presso le proprie abitazioni".

Nella stessa scuola, lo scorso 16 ottobre, c'era stato un episodio analogo: in quel caso era scattato il protocollo per le maxi emergenze e nel posto medico avanzato allestito davanti al liceo erano state trattate una cinquantina di persone. E' intervenuto anche il vice presidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, che di passaggio nella zona si Ã¨ fermato per accertarsi che fosse tutto nella norma.

"Dopo gli episodi del 16 ottobre e del 6 novembre allâ€™Istituto Mibe di viale Kennedy, ancora una volta si Ã¨ verificato un caso di spray al peperoncino, con tre ragazzi coinvolti. Sono stato rassicurato dal personale medico che si tratta di un leggero malessere ed Ã¨ la notizia piÃ¹ importante ma ringrazio il 118 che Ã¨ prontamente intervenuto", scrive sui social. "PerÃ² consentitemi un appello: non possiamo permettere che simili gesti si ripetano, mettendo a rischio la salute e la serenitÃ di studenti e personale scolastico. La scuola deve restare un luogo sicuro, di crescita e di comunitÃ , non teatro di episodi che generano paura e disorientamento. Auspico uno sforzo di tutti. Un abbraccio al personale docente e al personale scolastico. Forza!", conclude Blasioli.