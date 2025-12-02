Il Gran Galà dello Sport Paralimpico nel giorno della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità

Sarà una vera e propria parata di campioni e personalità quella in programma mercoledì 3 dicembre a L’Aquila, dove si terrà il Gran Galà dello Sport Paralimpico presso l’Auditorium Renzo Piano.

L’appuntamento annuale celebra le eccellenze che, nel corso del 2025, si sono distinte nel panorama sportivo e sociale regionale, nazionale e internazionale, nell’ambito dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità.

Durante la cerimonia, organizzata dal CIP-Comitato Paralimpico Abruzzo, saranno consegnate onorificenze e benemerenze ad atleti, tecnici, società sportive e associazioni premiate per i loro risultati di rilievo. Riconoscimenti speciali andranno anche a enti e istituti scolastici che si sono distinti per l’impegno nella diffusione della cultura dell’inclusione, nella sensibilizzazione verso la disabilità e nella promozione dello sport paralimpico, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di aggregazione sociale.

L’evento avrà inizio alle 16:00 con l’accredito dei partecipanti, seguito dai saluti istituzionali, dalla consegna delle onorificenze 2025, dalla presentazione dell’Ambasciatore/Testimonial Paralimpico e, infine, dalla premiazione. La serata si concluderà con un buffet conviviale.

La scelta della data non è casuale: il 3 dicembre coincide con la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un’occasione globale per riflettere su temi cruciali come l’inclusione, le pari opportunità, l’abbattimento delle barriere, la tutela dei diritti e il rispetto delle diversità.

“Lo sport paralimpico – dichiara il presidente regionale del CIP Abruzzo, Mauro Sciulli – è uno dei più potenti strumenti di cambiamento culturale. Attraverso storie di forza, competenza e impegno, raccontiamo come lo sport possa essere motore di crescita per l’intera comunità. Questo Gran Galà è un tributo a chi ogni giorno lavora per costruire una società più equa e consapevole”.

Un ringraziamento particolare è rivolto al Presidente del Comitato Provinciale CSI L’Aquila e consigliere regionale del CIP Luca Tarquini per l’organizzazione e l’impegno costante nella promozione dello sport paralimpico sul territorio.

Il Comitato Regionale CIP Abruzzo ringrazia Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila, BCC Roma, Fondazione Carispaq e L’Aquila Insieme per lo Sport per i patrocini e il sostegno all’iniziativa.