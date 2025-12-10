Dopo il furto minaccia con le forbici il vigilante di un supermercato: arrestato

Nellâ€™ambito dellâ€™implementazione dei servizi finalizzati al potenziamento del controllo del territorio, la polizia ha arrestato un 18enne ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria aggravata. Il personale della Squadra Volante, nel primo pomeriggio di ieri, 9 dicembre, Ã¨ intervenuto presso un supermercato sito in zona Portanuova, dopo aver ricevuto la segnalazione di un tentativo furto appena compiuto da un giovane.

Ascoltando il personale dellâ€™esercizio commerciale e della vigilanza, i poliziotti hanno appreso che il giovane era stato colto sul fatto dopo aver asportato prodotti alimentari dagli scaffali. Il 18enne, compreso che era stato richiesto lâ€™intervento delle forze dellâ€™ordine, per guadagnarsi la fuga, avrebbero prelevato, dallâ€™ufficio in cui era stato accompagnato in attesa delle pattuglie, un paio di forbici con le quali tentava di colpire lâ€™addetto alla vigilanza con il quale ingaggiava una colluttazione.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, hanno condotto il giovane in questura e dopo aver raccolto gli indizi utili, lo hanno tratto in arresto e, al termine degli atti di rito, condotto preso la locale casa circondariale a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria. La refurtiva composta da alcuni generi alimentari, Ã¨ stata restituita ai legittimi proprietari. Si ribadisce per tutti gli indagati vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.