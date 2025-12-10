Masci in Svezia per parlare di Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile

C'è anche il sindaco di Pescara Carlo Masci a Malmö, in Svezia, a partecipare ai lavori dell’EUI Peer Review, la riunione di autorità locali, esperti e "revisori" che ha l’obiettivo di rafforzare, attraverso un confronto tra pari, le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (Sustainable Urban Development – SUD), nell'ambito dell' European Urban Initiative (Eui). Oltre a Pescara i protagonisti di questo appuntamento sono altre tre città europee, Dienvidkurzeme (Lettonia), Malmö (Svezia) e Schaerbeek (Belgio), coinvolte nel processo di revisione (peer reviewer) condotto, tra le altre, dalle città di Venezia, Barcellona, Calahorra, Dublino, Il Pireo: per tutti è un’importante occasione di apprendimento reciproco e cooperazione europea a sostegno delle politiche urbane integrate.

Durante i lavori della prima giornata, i partecipanti hanno parlato di sfide comuni e priorità, tra cui il coinvolgimento degli stakeholder, gli strumenti di monitoraggio dell’avanzamento, la collaborazione tra attori pubblici e privati, le dinamiche metropolitane e l’adozione di approcci basati sull’evidenza. A supporto delle discussioni, è stato utilizzato il SAT4SUD, lo strumento di autovalutazione sviluppato da EUI per analizzare e contestualizzare le strategie urbane delle città partecipanti.

All'interno del confronto di questi giorni sono previsti un approfondimento sull’implementazione delle politiche Sviluppo urbano sostenibile in Svezia, la presentazione delle strategie urbane da parte delle quattro città coinvolte, una sessione “Common Challenge” dedicata a governance e stakeholder engagement, visite di studio (Western Harbour e Sege Park) a due interventi emblematici della rigenerazione urbana di Malmö e momenti di confronto congiunto, con le prime elaborazioni di azioni concrete per ciascuna città coinvolta. Pescara ha illustrato la strategia dell’Area Urbana Funzionale e i Local Green Deal stipulati con Fameccanica spa e Walter Tosto spa.