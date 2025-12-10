Sambuceto, 49enne denunciato per truffa aggravata ai danni della proprietaria di un tabacchi

I carabinieri di Sambuceto hanno denunciato in stato di libertÃ un 49enne di origine campana per truffa aggravata ai danni della proprietaria di un tabacchi della zona. A ottobre lâ€™uomo, dopo aver contattato la titolare dellâ€™esercizio commerciale spacciandosi per il direttore della societÃ Money, le riferiva che avrebbero dovuto procedere a un rimborso di alcune somme erogate in maniera anomala verso conti correnti sconosciuti. Pertanto ha inviato un Qr code con il quale la donna avrebbe dovuto procedere a effettuare lâ€™operazione di rimborso e, utilizzando vari raggiri e artifizi, la induceva a effettuare diverse transazioni per un importo complessivo di 8.000 euro circa.

Dopo essersi resa conto di essere stata vittima di truffa, la titolare si Ã¨ rivolta ai militari dell'Arma di Sambuceto che nellâ€™immediatezza hanno effettuato mirati accertamenti per risalire allâ€™autore della truffa. Questâ€™ultimo veniva individuato in un soggetto residente nellâ€™hinterland casertano ed a seguito di perquisizione personale e domiciliare eseguita su delega dellâ€™autoritÃ giudiziaria veniva trovato in possesso della carta bancomat sulla quale era confluita lâ€™intera somma, provento del reato. Oltre al recupero del denaro che sarÃ successivamente restituito allâ€™avente diritto, i carabinieri svolgeranno ulteriori approfondimenti volti a individuare eventuali e ulteriori attivitÃ commerciali vittime dellâ€™articolata truffa posta in essere dal soggetto.