Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Sambuceto, 49enne denunciato per truffa aggravata ai danni della proprietaria di un tabacchi

Redazione
Cronaca
Condividi su:

I carabinieri di Sambuceto hanno denunciato in stato di libertÃ  un 49enne di origine campana per truffa aggravata ai danni della proprietaria di un tabacchi della zona. A ottobre lâ€™uomo, dopo aver contattato la titolare dellâ€™esercizio commerciale spacciandosi per il direttore della societÃ  Money, le riferiva che avrebbero dovuto procedere a un rimborso di alcune somme erogate in maniera anomala verso conti correnti sconosciuti. Pertanto ha inviato un Qr code con il quale la donna avrebbe dovuto procedere a effettuare lâ€™operazione di rimborso e, utilizzando vari raggiri e artifizi, la induceva a effettuare diverse transazioni per un importo complessivo di 8.000 euro circa.   

Dopo essersi resa conto di essere stata vittima di truffa, la titolare si Ã¨ rivolta ai militari dell'Arma di Sambuceto che nellâ€™immediatezza hanno effettuato mirati accertamenti per risalire allâ€™autore della truffa. Questâ€™ultimo veniva individuato in un soggetto residente nellâ€™hinterland casertano ed a seguito di perquisizione personale e domiciliare eseguita su delega dellâ€™autoritÃ  giudiziaria veniva trovato in possesso della carta bancomat sulla quale era confluita lâ€™intera somma, provento del reato. Oltre al recupero del denaro che sarÃ  successivamente restituito allâ€™avente diritto, i carabinieri svolgeranno ulteriori approfondimenti volti a individuare eventuali e ulteriori attivitÃ  commerciali vittime dellâ€™articolata truffa posta in essere dal soggetto.

Condividi su:

Seguici su Facebook