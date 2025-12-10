Al via la demolizione dell'ex sede della Polizia locale

Sono cominciati oggi i lavori di demolizione dell’ex caserma della polizia locale, in via del Circuito n. 26, un edificio degli anni ’70–’80 in cemento armato occupato di recente anche da Pescara Energia al cui posto sorgerà la nuova sede del Centro Operativo Misto / Centro Operativo Comunale (Com/Coc), adiacente alla scuola Michetti. Per questo intervento (l’importo è di circa 4,3 milioni di euro), che prevede la demolizione totale dell’edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo immobile conforme alla normativa antisismica e alle linee guida della Protezione Civile, il Comune ha ricevuto 1.505.854 € dal Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico. All’avvio dei lavori – affidati alla Edilcantieri srl - ha assistito stamani il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore, con il dirigente Antonio Longo e il Rup Valentina Pavone e il direttore dei lavori Massimo Cantagallo.

La nuova sede si estenderà a piano terra (superficie lorda di circa mq 321 con limitrofo magazzino di circa 255,00 mq lordi) per garantire accessibilità immediata e sicurezza all’interno di un edificio di tre piani, con tre corpi di fabbrica. Sono previsti i seguenti spazi: segreteria, ufficio del responsabile, sala riunioni, sala radio, sala funzioni e servizi igienici, con aree esterne attrezzate per mezzi di emergenza e magazzino. “Un edificio strutturalmente inadeguato e non sicuro in caso di sisma, sarà sostituito da una nuova struttura antisismica, sicura e moderna e la nuova sede COM/COC risponderà pienamente alle esigenze di Protezione Civile, con spazi funzionali e adeguati alla gestione delle emergenze”, fa notare il sindaco Carlo Masci evidenziando l’importanza della Protezione civile e delle attività che svolge sul territorio.

"Con i nuovi locali del COM/COC il Comune avrà una sede all'avanguardia", commenta Pastore sottolineando che "la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e l’estensione dei suoi effetti, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale – comunale, intercomunale e provinciale". Per la conclusione dell’intervento sono previsti 540 giorni (dal verbale di consegna del 14 novembre).