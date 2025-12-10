Sezione Ginnastica Pescarese trionfa alle finali nazionali Fgi di Rimini â€“ Ginnastica in Festa 2025 Winter Edition

Straordinaria prestazione dellâ€™asd Sezione Ginnastica Pescarese alle fasi nazionali Fgi â€“ Ginnastica in Festa 2025 Winter Edition, che si sono svolte alla Fiera di Rimini dal 5 allâ€™8 dicembre. La societÃ pescarese ha conquistato ben due titoli nazionali, confermandosi tra le realtÃ piÃ¹ solide e competitive del panorama ginnico italiano. Protagoniste assolute del weekend sono state:

Vittoria Palestini, che si Ã¨ laureata Campionessa Nazionale nel Campionato Silver LC3, categoria S2, grazie a una gara impeccabile e di grande maturitÃ tecnica

Adriana Vene, splendida Vicecampionessa Nazionale nel difficilissimo Campionato LD Avanzato, categoria J1, una delle prove piÃ¹ complesse e prestigiose dellâ€™intera manifestazione

Ottimi risultati anche per gli altri atleti in gara: tra questi spicca GiosuÃ¨ Faieta, 4Â° classificato nel Campionato LB Silver GAM, categoria A1, rimasto a pochissimi decimi dal podio nazionale. A guidare la squadra pescarese sono stati i tecnici Alessio Florindi, Denise Carpinelli e Veronica Zaccaro, sotto la supervisione della responsabile tecnica Elena Bassani, figlia di Giuseppe Bassani, storico pioniere dello sport pescarese scomparso pochi mesi fa. Lâ€™intera ASD dedica queste importanti vittorie proprio alla sua memoria.

Giunta al suo 65Â° anno di attivitÃ , lâ€™asd Sezione Ginnastica Pescarese continua a essere un punto di riferimento per la cittÃ , grazie ai corsi di ginnastica artistica maschile e femminile, promozionale e agonistica, e alle attivitÃ motorie di base rivolte ai piÃ¹ piccoli. La sede Ã¨ situata in via Lombardia 17, nel cuore di Pescara.