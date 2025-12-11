GiovedÃ¬ 11 dicembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse alle folle: Â«In veritÃ io vi dico: fra i nati da donna non Ã¨ sorto alcuno piÃ¹ grande di Giovanni il Battista; ma il piÃ¹ piccolo nel regno dei cieli Ã¨ piÃ¹ grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, Ã¨ lui quellâ€™ElÃ¬a che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!Â». (Mt 11,11-15)

La parola ci presenta GesÃ¹ che definisce, Giovanni Battista, Â«â€¦ Ã¨ lui quellâ€™ElÃ¬a che deve venireÂ» e che lo proclama Â«fra i nati da donna non Ã¨ sorto alcuno piÃ¹ grande di Giovanni â€¦Â»

GesÃ¹ vuol indicare, a coloro che lo seguono, che Giovanni Ã¨ il piÃ¹ grande uomo mai esistito:

* per la sua coerenza, nel vivere la semplicitÃ ;

* per la sua forza interiore, nellâ€™affidarsi a Dio;

* per la sua radicalitÃ , nel vivere la parola.

Giovanni Ã¨ davvero il profeta per eccellenza e tutti sono chiamati ad imitarlo per la sua forza interiore e la capacitÃ di rinunciare a ciÃ² che distoglie dal Regno.

Anche a noi, nel cammino di fede e di accoglienza del Signore, a volte inconsapevolmente, troviamo persone, che non conosciamo bene, ma ci conducono a riconoscere e vedere la presenza di Dio.

GesÃ¹ dicendo che Â«â€¦ il piÃ¹ piccolo nel regno dei cieli Ã¨ piÃ¹ grande di lui.Â» vuole dire, anche a me e te, che la grandezza dei piccoli del Vangelo, che sono piÃ¹ grandi di lui nel Regno dei cieli, consiste nellâ€™aver visto compiersi la presenza e la potenza del Regno di Dio, con lâ€™evento della Risurrezione di GesÃ¹, e di aver avuto la gioia di essere stati chiamati a seguirlo, riuscendo a condividere, con coloro che abbiamo incontrato, i doni ricevuti e utilizzandoli per la crescita del Regno di Dio. Penso che un giorno conosceremo tanti Santi, non conosciuti o riconosciuti sulla terra, che sono quelle persone che, inaspettatamente, ci hanno portato verso la conversione.

Ed io riesco ad essere in comunione con gli altri e fare comunitÃ ? La Parola mi aiuta a capire meglio gli avvenimenti della mia vita?

Signore, sostienimi nel percorrere il deserto, che a volte si presenta, nella mia vita e La tua Parola, che Ã¨ viva ed efficace, mi possa sempre aiutare a camminare insieme a tutti i fratelli e sorelle che metti sul mio cammino. Amen