"Dalla Storia al Mito" di Drakon all'Auditorium Cerulli

SarÃ presentato venerdÃ¬ 12 dicembre alle ore 18.30, nell'Auditorium Cerulli, il nuovo volume "Dalla Storia al Mito. Santi, eroi, guerrieri in terra d'Abruzzo" edito da Drakon edizioni: il testo celebra il ruolo centrale dell'Abruzzo nella storia d'Italia. Il libro racconta di come l'Abruzzo sia stato protagonista, nell'arco di due millenni, di almeno cinque momenti cruciali che hanno segnato in modo indelebile il destino nazionale, tra avvenimenti di carattere militare, politico, sociale e religioso.

Il volume Ã¨ stato scritto da un team di studiosi composto da Antonio Di Loreto, Gabriele Di Camillo, Angelo De Nicola, Agnello Di Maio e Daniele Astolfi i quali dialogheranno con Nicolina Galassi (Drakon edizioni) e Giancarlo Giuliani, scrittore e poeta. Gli autori mettono in luce figure ed eventi fondamentali come la Guerra Sociale e la Lega Italica, la risonanza della battaglia di Tagliacozzo, e la figura di Papa Celestino V.

Il testo dÃ ampio spazio anche ai grandi capitani di ventura che hanno lasciato il segno, quali Muzio Attendolo Sforza e Braccio da Montone. Infine, il libro onora la memoria delle imprese della Resistenza nella regione e il coraggio della Brigata Maiella, momenti che incisero profondamente sui destini italiani. Attraverso un'attenta ricostruzione storica, il volume mira a restituire all'Abruzzo il giusto ruolo di terra capace di generare storia e a scolpire i sacrifici dei suoi protagonisti nella memoria storica nazionale.