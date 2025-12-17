Lutto all'Aquila per la morte dell’imprenditore Silvano Palmerini. Aveva 83 anni. Molto legato alla città, e a Paganica in particolare, viene ricordato come un uomo sempre vicino alla propria comunità. I funerali si svolgeranno venerdì 19 dicembre alle ore 11 nella chiesa degli Angeli Custodi. Oggi lo piangono tutti nell’intero comprensorio aquilano, evidenziando la sua indubbia importanza nel mondo del lavoro, dove era diventato un autentico punto di riferimento per il territorio. Il gruppo Palmerini è nato negli anni ’60 e in tutto questo tempo è sempre stato portato avanti dal suo fondatore con passione e dedizione.

“Desidero esprimere, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità aquilana, le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Palmerini per la scomparsa di Silvano, noto e apprezzato imprenditore. Con la sua perdita, la comunità di Paganica e l’intera città dell’Aquila salutano una figura che ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento nel tessuto economico e sociale del territorio. Silvano Palmerini ha saputo interpretare il ruolo di imprenditore con serietà, competenza e senso di responsabilità, mantenendo sempre un forte legame con la propria comunità e contribuendo, con il suo lavoro, allo sviluppo e alla crescita del territorio aquilano. In questo momento di grande dolore, rivolgo un abbraccio affettuoso alla famiglia, ai figli Luigi e Giuseppina e ai nipoti, rinnovando la nostra vicinanza e il nostro cordoglio”. Questo il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.