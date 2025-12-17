Colpisce un ristoratore con un coltellino: denunciato un 44enne

Nellâ€™ambito dei servizi per il potenziamento del controllo del territorio, disposti dal questore Carlo Solimene, la polizia ieri ha denunciato un 44enne per lesioni aggravate. Nel dettaglio, nella tarda serata di lunedÃ¬ 15 dicembre, le pattuglie impegnate in un servizio di controllo del territorio sono state dirottate presso unâ€™attivitÃ di ristorazione di Pescara Vecchia. Il numero di emergenza era stato contattato perchÃ© un uomo, dopo aver ripetutamente chiesto soldi al titolare dellâ€™esercizio, alla richiesta di allontanarsi lo aveva aggredito dapprima verbalmente per poi colpirlo con un coltellino.

Secondo quanto ricostruito, il titolare aveva chiesto al 44enne di allontanarsi dopo aver ricevuto insistenti richieste di denaro, questâ€™ultimo, al diniego di quanto richiesto, dopo aver insultato e minacciato gravemente il gestore, lo aggrediva fisicamente per poi colpirlo con un coltellino allâ€™addome. Gli agenti, dopo aver ricostruito nei dettagli la vicenda e recuperato il coltellino, che era stato gettato dallâ€™aggressore prima della fuga, nella mattinata di ieri, hanno rintracciato lâ€™uomo. Lâ€™aggressore, identificato come un 44enne originario del Chietino, Ã¨ stato denunciato per lesioni aggravate.