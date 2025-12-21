Partecipa a Pescara News

Fermato per un controllo viene trovato con 60 grammi di hashish: arrestato

Nei guai un 22enne. Addosso gli Ã¨ stato trovato anche denaro contante per oltre 500 euro, probabile ricavato dellâ€™attivitÃ  di spaccio

Redazione
Cronaca
Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Pescara ha tratto in arresto un 22enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lâ€™operazione Ã¨ stata portata a termine dal personale del reparto Prevenzione Crimine Abruzzo che coadiuvata le pattuglie della Questura nel quotidiano servizio di prevenzione e controllo svolto sul territorio. 

Lâ€™attenzione degli poliziotti Ã¨ stata attirata da due giovani che camminavano nelle vie del centro con fare sospetto. Eâ€™ dunque scattato il controllo che ha permesso di rinvenire addosso al giovane, nascosto negli indumenti intimi, un involucro contenente 60 grammi di hashish, nonchÃ© denaro contante per oltre 500 euro, probabile ricavato dellâ€™attivitÃ  di spaccio. Questâ€™ultimo veniva quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

