Al MuMi di Francavilla al Mare la mostra personale di Merilù Di Gregorio

Sesto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca - Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni curata dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, nella biblioteca Russo nel museo Michetti di Francavilla al Mare: lunedì 29 dicembre, alle ore 17, verranno presentati il libro di Giovanni Pascoli, “I poemi conviviali”, con la prefazione di Massimo Pasqualone, relatore Mirella D'Ettorre, e la mostra personale di Merilù Di Gregorio (foto), relatore Massimo Pasqualone.

Merilù Di Gregorio vive in un piccolo paese vicino Chieti, è una persona poliedrica, appassionata di colori, tessuti, storie significative ed emozioni vibranti. Per la realizzazione delle sue opere utilizza la tecnica sartoriale artigianale tramandata dalle donne della sua famiglia, combinata alle più moderne conoscenze apprese durante anni di studio, anche internazionale. Utilizza il materiale di riuso presente nel suo atelier, combinando i vari elementi tra di loro in un processo di introspezione, ricostruzione e realizzazione del nuovo Sé, noto come filosofia del Kintsukuroi.

Le opere sono realizzate seguendo l’ispirazione, l’estro ed il gusto artistico proprio dell’artista, ne consegue una produzione libera e variegata di risultati unici. Mirella d’Ettorre, dopo aver frequentato il Liceo di Francavilla al mare, si è laureata in Lettere all’Università Cattolica di Milano con una tesi filologica su un manoscritto latino di Pietro Bembo. Ha insegnato Italiano e Latino in un Liceo lombardo, affiancando all’attività didattica quella scientifica esitata in diversi saggi di Critica letteraria. Ha curato, nel 2013, l’Edizione Critica Nazionale delle Odi di Giuseppe Parini per l’Editore Fabrizio Serra.