A fuoco un appartamento in via Nenni [FOTO]

A fuoco un appartamento al quinto piano di un condominio in via Nenni, nel quartiere San Donato. Il fatto si Ã¨ verificato nella serata odierna, intorno alle ore 22. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara per spegnere le fiamme con due autoscale e le autobotti.
Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 con le ambulanze della Life. L'intero palazzo Ã¨ stato evacuato, ancora da verificare con esattezza le cause del rogo. Ingenti i danni riportati dall'abitazione.