Sospetta intossicazione alimentare a Cepagatti, famiglia in ospedale

Tra loro anche due minorenni, stavano facendo il cenone di Capodanno

Redazione
Cronaca
I componenti di un intero nucleo familiare sono rimasti vittime nella tarda serata di ieri, notte di San Silvestro, di una probabile intossicazione alimentare. La famiglia era a cena a Villanova di Cepagatti quando improvvisamente le persone presenti hanno iniziato ad accusare malesseri vari con sintomi di vomito. 

Sette le persone soccorse di cui 3 persone portate all'ospedale Ss Annunziata di Chieti (2 sono ragazzini di 12 e 16 anni) e 4 portati all'ospedale civile di Pescara. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118 con 4 ambulanze (tre mezzi di Pescara e uno di Chieti).

