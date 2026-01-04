Auto va a fuoco nel centro commerciale Iper di CittÃ  Sant'Angelo [FOTO]

Auto va a fuoco nel centro commerciale Iper di CittÃ Sant'Angelo. Il fatto si Ã¨ verificato intorno alle ore 10 di questa mattina. Il personale addetto alla sicurezza, gestita dalla ditta Klepierre, ha dato l'allarme dopo che la vettura, posteggiata nel parcheggio sotterraneo, ha improvvisamente iniziato a bruciare, sprigionando fumo dal vano motore per ragioni ancora da chiarire.
Non dovrebbe comunque trattarsi di un atto doloso. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e una squadra dei volontari del distaccamento di Montesilvano. La macchina, una volta domate le fiamme, per precauzione Ã¨ stata poi portata fuori, al livello soprastante, mentre l'intera area veniva messa in sicurezza.