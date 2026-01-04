Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Auto va a fuoco nel centro commerciale Iper di CittÃ  Sant'Angelo [FOTO]

La vettura, posteggiata nel parcheggio sotterraneo, ha improvvisamente iniziato a bruciare, sprigionando fumo dal vano motore

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Auto va a fuoco nel centro commerciale Iper di CittÃ  Sant'Angelo. Il fatto si Ã¨ verificato intorno alle ore 10 di questa mattina. Il personale addetto alla sicurezza, gestita dalla ditta Klepierre, ha dato l'allarme dopo che la vettura, posteggiata nel parcheggio sotterraneo, ha improvvisamente iniziato a bruciare, sprigionando fumo dal vano motore per ragioni ancora da chiarire. 

Non dovrebbe comunque trattarsi di un atto doloso. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e una squadra dei volontari del distaccamento di Montesilvano. La macchina, una volta domate le fiamme, per precauzione Ã¨ stata poi portata fuori, al livello soprastante, mentre l'intera area veniva messa in sicurezza. 

Condividi su:

Seguici su Facebook