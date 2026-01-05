Assalto a un portavalori sull'A14

Un portavalori Ã¨ stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'Autostrada A14 Adriatica, in direzione nord, all'altezza di Ortona.

Al momento non si conosce l'entitÃ del bottino.

Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Non Ã¨ certo se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, Vigili del Fuoco e operatori del 118.