Allerta meteo, sottopassi e fiume monitorati

ScatterÃ nelle prossime ore il monitoraggio dei sottopassi esistenti in cittÃ e del fiume Pescara, da parte del Gruppo comunale di Protezione civile. L'annuncio arriva dall'assessore alla Protezione civile Massimiliano Pignoli alla luce dell'allerta meteo arrivata per il pericolo pioggia. Il monitoraggio sarÃ avviato nelle prime ore della giornata di domani e proseguirÃ fino al rientro dell'emergenza maltempo.
L'attivazione del Gruppo di Protezione civile scaturisce dalla comunicazione arrivata dal Centro Funzionale di Protezione civile regionale dâ€™Abruzzo sulla previsione di criticitÃ ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali. L'obiettivo Ã¨ quello di evitare che si creino situazioni di pericolo per i cittadini.