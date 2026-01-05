Scafa, la magia di Villa Barini continua: luci accese fino al 10 gennaio

Con grande meraviglia e stupore, oggi mi sono ritrovata a visitare la casa di Babbo Natale di Annalinda Barini, gestita da una famiglia nella localitÃ di Decontra, a Scafa. Non mi sarei mai aspettata unâ€™accoglienza cosÃ¬ calorosa. Fin dal nostro arrivo, la famiglia si Ã¨ presentata con grande gentilezza e ci ha spiegato come si sarebbe svolto il tour allâ€™interno della loro casa, iniziando dalla descrizione di ciÃ² che avremmo trovato non appena entrati al piano terra.

Ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso, mostrandoci i loro bellissimi sette alberi di Natale, anzi otto a dire il vero: câ€™Ã¨ anche il piccolo albero del loro gatto Romeo. Per ognuno di essi ci Ã¨ stata raccontata una storia diversa: ogni albero era unico per significato, per la provenienza degli addobbi, per la tipologia delle luci e per lâ€™ambientazione creata intorno.

Un ruolo centrale lo ha avuto la mamma di questa famiglia, che con grande passione ha trasmesso il vero significato del Natale. Dalle sue parole si percepiva chiaramente quanto questa festivitÃ sia per loro molto sentita. Ha spiegato quanto sia importante, per lei, allestire ogni angolo della casa, senza eccezioni, perchÃ© un Natale vissuto davvero riesce ad illuminare tutto.

La mamma ci ha raccontato anche che questa attivitÃ viene portata avanti in famiglia, ma soprattutto grazie allâ€™aiuto di sua figlia. Lavorando come modella, ha la possibilitÃ di viaggiare molto per lavoro e questo le consente di portare a casa oggetti particolari e speciali provenienti da diversi luoghi. Tutti questi elementi contribuiscono ad arricchire ulteriormente la casa, abbellendo ogni angolo e rendendolo ancora piÃ¹ curato e interamente dedicato al Natale.

CiÃ² che mi ha colpito maggiormente Ã¨ stata la straordinaria disponibilitÃ di questa famiglia ad aprire le porte della propria casa â€” il luogo in cui vivono quotidianamente â€” a tante famiglie e a tante persone, accogliendole in modo naturale, spontaneo e profondamente caloroso. Consiglio vivamente di visitarla, perchÃ© non Ã¨ solo una casa addobbata per Natale, ma unâ€™esperienza fatta di emozioni e condivisione.

Scatti fotografici della famiglia Barini