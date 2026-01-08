Trovato in possesso di vari utensili di provenienza sospetta, finisce nei guai per ricettazione

Questa notte i carabinieri del Radiomobile di Pescara, in via Tavo, hanno fermato e controllato un uomo giaâ€™ noto alle forze dellâ€™ordine in possesso di vari utensili che lo stesso non sapeva giustificarne il possesso. Gli utensili sono stati sottoposti a sequestro mentre lâ€™uomo Ã¨ stato segnalato alla competente autoritaâ€™ per ricettazione.

I militari dell'Arma stanno ora cercando di rintracciare il legittimo proprietario. Gli utensili attualmente si trovano negli uffici del Nor di Pescara in via Lago di Borgiano e potranno essere visionati la mattina dalle ore 8 alle ore 13 di tutti i giorni.