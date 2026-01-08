Scioperano i lavoratori del trasporto pubblico

“Altro che mobilità sostenibile: non investono sul trasporto pubblico e i lavoratori sono costretti a proclamare lo sciopero”.

Così il capogruppo del Pd al consiglio comunale, Piero Giampietro, che questa mattina è stato con i dipendenti della Tua per prendere parte alla protesta di Pescara. Uno dei manifestanti ha esposto un cartello con su scritto “La casta banchetta, i lavoratori pagano. Tua non è un bancomat politico”.

Presente anche il consigliere regionale Dem Antonio Blasioli “perchè le contestazioni delle condizioni individuali di lavoro coincidono con la richiesta di un trasporto pubblico migliore, per tutti. I sindacati denunciano una situazione che va avanti da troppo tempo: l’assenza di una vera politica regionale dei trasporti, condizioni di lavoro sempre più difficili e insicure, territori interni lasciati soli e scelte organizzative che, tra sub-concessioni e continue riorganizzazioni, stanno mettendo in seria difficoltà Tua”.

Il trasporto pubblico, rimarca Blasioli, “non è un costo da ridurre, ma un diritto da garantire. Per questo chiederemo una Commissione che possa esaminare queste problematiche con l’audizione di tutti i protagonisti”.