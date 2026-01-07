Oltre 500 cuori in coro: i Gospel Sound Machine incantano al Teatro Flaiano

Il Teatro Flaiano di Pescara si Ã¨ trasformato in un autentico tempio di emozioni, musica e anima.

Il concerto dei Gospel Sound Machine ha registrato un sold out assoluto, accogliendo oltre 500 persone in una platea gremita, partecipe e profondamente coinvolta, regalando al pubblico una serata intensa e indimenticabile: ballata, cantata, vissuta fino alle lacrime.

Sin dalle prime note, lâ€™energia prorompente del coro ha avvolto il teatro in un abbraccio sonoro potente e autentico. Settanta voci, settanta cuori, settanta corpi che si muovono a ritmo, perfettamente sincronizzati, hanno dato vita a unâ€™onda emotiva capace di attraversare la sala da un capo allâ€™altro. Non un semplice concerto, ma unâ€™esperienza collettiva e totalizzante, in cui musica, movimento ed emozione si sono fusi in un unico respiro. A guidare questa straordinaria macchina emotiva, il Maestro Loris Medoro, direttore carismatico e visionario, autentico artefice di un linguaggio musicale che unisce rigore tecnico e libertÃ espressiva. La sua direzione, intensa e magnetica, ha trasformato ogni brano in un racconto vivo e pulsante, conducendo il pubblico in un vero e proprio viaggio emotivo e spirituale, capace di arrivare dritto allâ€™anima.

Fondamentale il contributo della live band, composta da musicisti di altissimo livello, veri pilastri sonori di uno spettacolo ricco di groove, eleganza e profonditÃ . Al pianoforte, Rocco Santarelli, solido ed espressivo nel sostenere lâ€™armonia; alle tastiere, Paolo Di Caro, capace di creare atmosfere avvolgenti e cinematografiche; alle chitarre, Ivano Cavallucci e Daniele Buccella, raffinati nellâ€™intreccio tra ritmo ed emozione; al basso, Gianni Del Giudice, pulsante e profondo, alla batteria, Alessandro Cardellicchio, potente e appassionato. Un ensemble in perfetta sintonia con il coro, capace di amplificarne lâ€™impatto emotivo e di rendere ogni brano unâ€™esperienza immersiva. Momenti di straordinaria intensitÃ sono stati regalati dai solisti, le cui voci hanno letteralmente risuonato nellâ€™anima del pubblico, alternando forza, delicatezza e profonda autenticitÃ . Si sono esibiti: Amalia Schiazza, Danilo Orsini, Daniela Marra, Emanuela Biagioli, Ilaria Martinelli, Marika Zappacosta, Rinaldo Spinozzi, presidente dei Gospel Sound Machine e Stefano Cirulli. Interpretazioni viscerali e cariche di pathos, capaci di fermare il tempo, commuovere la platea e strappare applausi spontanei e prolungati.

Il pubblico del Teatro Flaiano non Ã¨ rimasto spettatore: ha cantato, battuto le mani, ballato, pianto, diventando parte integrante dello spettacolo. Un dialogo continuo e sincero tra palco e platea, in cui il gospel ha dimostrato ancora una volta la sua forza universale: una musica che unisce, consola, accende, eleva. Quella dei Gospel Sound Machine non Ã¨ stata soltanto una serata musicale, ma una celebrazione collettiva dellâ€™emozione, unâ€™esplosione di vita e spiritualitÃ che ha riempito il teatro e i cuori. Un sold out che racconta un successo autentico. Un concerto che lascia il segno.

Unâ€™esperienza destinata a continuare a risuonare, dentro, molto a lungo.