Carabinieri arrestano un 27enne di nazionalitÃ  ucraina

Redazione
Cronaca
Nel pomeriggio di lunedÃ¬ 12 gennaio i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 27enne di nazionalitÃ  ucraina, in esecuzione di un provvedimento definitivo emesso dallâ€™AutoritÃ  Giudiziaria. Lâ€™arresto Ã¨ avvenuto in cittÃ  nellâ€™ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, quando i militari hanno individuato lâ€™uomo girovagare per le vie del quartiere Rancitelli e proceduto agli accertamenti di rito.

Dagli immediati riscontri Ã¨ emerso che a suo carico era stato emesso un ordine di esecuzione per lâ€™espiazione di una pena detentiva, disposto dalla Procura della Repubblica di Como â€“ Ufficio Esecuzioni Penali, con provvedimento emesso il 14 novembre 2025. Il soggetto, risultato positivo nelle banche dati delle forze di polizia, Ã¨ stato riconosciuto colpevole in via definitiva di ripetuti reati contro il patrimonio, per i quali dovrÃ  scontare una pena complessiva di sei mesi di reclusione. Lâ€™uomo, che in Italia risulta senza fissa dimora, aveva precedenti legami di residenza in provincia di Caserta.

Una volta rintracciato, lâ€™arrestato Ã¨ stato accompagnato presso gli uffici competenti per lâ€™espletamento delle formalitÃ  previste dalla legge. Al termine degli adempimenti, Ã¨ stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pescara, dove rimarrÃ  a disposizione dellâ€™AutoritÃ  Giudiziaria, regolarmente informata dellâ€™avvenuta esecuzione del provvedimento.

Lâ€™operazione si inserisce nel piÃ¹ ampio quadro delle attivitÃ  svolte quotidianamente dallâ€™Arma dei Carabinieri di Pescara per garantire il rispetto delle decisioni dellâ€™AutoritÃ  Giudiziaria ed il controllo del territorio, assicurando lâ€™esecuzione delle pene definitive e contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica.

