Avviso pubblico: definizione del cartellone degli eventi estivi "Montesilvano 2026"

L’amministrazione comunale di Montesilvano annuncia l’apertura dei termini per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla composizione del Cartellone degli Eventi Estivi 2026. In vista della prossima stagione turistica, l’Ente intende avviare una ricognizione volta a individuare proposte artistiche, culturali e ricreative di alto profilo. L’obiettivo prioritario per il 2026 è trascendere la consueta programmazione, costruendo un palinsesto integrato che funga da volano per l’attrattività turistica e che valorizzi l’identità policentrica della nostra città, dal lungomare al borgo storico.



Si invitano pertanto associazioni culturali, enti del terzo settore, operatori dello spettacolo e soggetti privati a sottoporre progetti che si distinguano per qualità artistica, innovazione nei format e capacità di coinvolgimento di target differenziati.

L'amministrazione incoraggia la presentazione di progettualità inerenti a:

- Rassegne musicali e concertistiche di rilievo;

- Rappresentazioni teatrali e arti performative;

- Eventi di valorizzazione enogastronomica e delle tipicità locali;

- Manifestazioni sportive e attività di benessere all'aperto;

- Iniziative espositive, letterarie e laboratoriali.

Le istanze dovranno pervenire inderogabilmente nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. La procedura di invio è preferibilmente telematica: gli interessati dovranno utilizzare il servizio online, accessibile tramite lo sportello digitale sul sito istituzionale dell’Ente alla voce: “Proposte di manifestazioni per il cartellone estivo”.

Nella stessa pagina è possibile trovare anche il modello per la presentazione analogica. Le domande cartacee potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo ubicato presso il Palazzo comunale in Piazza Diaz.



Le proposte pervenute saranno sottoposte al vaglio dell'Ufficio Cultura e Turismo, che ne valuterà l'ammissibilità sulla base di parametri oggettivi:

-Valore culturale e artistico dell'iniziativa;

-Sostenibilità economico-organizzativa e piano finanziario;

-Coerenza con le linee programmatiche di mandato e con l'immagine turistica della città;

-Originalità e potenziale di attrazione di flussi visitatori sovra-comunali.

In un’ottica di rinnovamento dell’offerta culturale, l' amministrazione comunale si riserva di dare la priorità ad artisti che non si sono mai esibiti a Montesilvano e a spettacoli che non vi sono mai stati rappresentati, premiando il carattere inedito delle proposte e una valutazione discrezionale delle proposte pervenute, in coerenza con gli obiettivi culturali, turistici e di promozione del territorio. Tale valutazione terrà conto delle disponibilità di bilancio, del calendario complessivo degli eventi e delle esigenze organizzative dell'Ente. L'invio della proposta non vincola in alcun modo l'amministrazione all'accettazione della stessa né costituisce titolo per l'ottenimento di contributi o patrocini. L'inserimento nel calendario ufficiale rappresenterà un’opportunità strategica per gli operatori di contribuire attivamente al posizionamento di Montesilvano come meta di riferimento nel panorama nazionale per l'estate 2026.



A corredo dell’iniziativa, l’Assessore agli Eventi Corinna Sandias: "Con questo avviso non vogliamo raccogliere proposte per stilare semplicemente un calendario di appuntamenti, ma stiamo disegnando il volto che Montesilvano mostrerà all'Italia per l'estate 2026. La nostra città ha una vocazione turistica matura, che oggi richiede un salto di qualità: vogliamo che ogni piazza, dal lungomare al nostro borgo storico, diventi un palcoscenico di innovazione e bellezza. Quest’anno abbiamo scelto di premiare con particolare attenzione l’originalità. Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini e ai turisti qualcosa di mai visto prima sul nostro territorio. Incoraggiamo quindi gli operatori a osare, portando a Montesilvano talenti emergenti, nuove produzioni teatrali e format inediti. Vogliamo una stagione che sia un’esperienza totale, capace di generare stupore e di consolidare il nostro brand cittadino come polo d'eccellenza culturale dell'intera costa adriatica."

L’Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente tutti i soggetti che vorranno offrire il proprio contributo ideativo e organizzativo.