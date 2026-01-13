Forza una finestra di un'attivitÃ  commerciale, arrestato per tentato furto aggravato

Nella nottata di domenica, una pattuglia in servizio dellâ€™Aliquota Radiomobile del Nor di Montesilvano ha ricevuto segnalazione di un uomo che si era introdotto allâ€™interno di unâ€™attivitÃ commerciale probabilmente per commettere un furto. Tempestivamente i carabinieri hanno raggiunto il luogo interessato ed effettivamente hanno sorpreso un 39enne che poco prima aveva forzato una finestra posta sul retro dellâ€™attivitÃ in parola allo scopo di sottrarre svariato materiale che era custodito allâ€™interno.

I militari dell'Arma, quindi, provvedevano a bloccare immediatamente lâ€™uomo oltre a recuperare la merce che lo stesso stava asportando e riposto allâ€™interno di una borsa. Nella considerazione degli inequivocabili elementi probatori raccolti a carico del reo, il 39enne veniva condotto presso gli uffici della Compagnia di Montesilvano e, al termine delle formalitÃ di rito, dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato. Lâ€™uomo, a seguito dei fatti narrati, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dellâ€™udienza di convalida.