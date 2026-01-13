Sospiri su sentenza Consiglio di Stato: "Il voto confermerà il vantaggio del sindaco Masci"

“La sentenza odierna del Consiglio di Stato dimostra e certifica di nuovo che le ultime elezioni amministrative al Comune di Pescara erano e sono valide. Ci sono stati degli errori materiali commessi dai Presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello e da un'ingarbugliata azione di verifica attuata dall’allora vertice della prefettura. Ripeteremo il voto in appena una ventina di sezioni, voto che confermerà il vantaggio mai superabile del sindaco legittimamente in carica Carlo Masci”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, commentando l’esito della sentenza del Consiglio di Stato sul voto a Pescara.

“Ricordo che la differenza numerica emersa dalle urne tra il sindaco Masci e il suo principale contendente sconfitto, Carlo Costantini, è di più di 10mila voti. In più il Consiglio di Stato ha ulteriormente riformato la sentenza del Tar riducendo a sole 23 le sezioni in cui si dovrà ripetere il voto, tra le quali 2 sono sezioni speciali, quindi parliamo di 21 seggi sostanziali. Il voto andrà ripetuto entro 60 giorni da oggi”, ha aggiunto Sospiri.