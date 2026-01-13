Elezioni, Alessandrini (M5S) replica a Sospiri: "Altro che regolari, il voto non era garantito"

«Le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri sono una ricostruzione fuorviante, parziale e politicamente scorretta della sentenza del Consiglio di Stato. Dire che le elezioni di Pescara "erano e sono valide" mentre si è costretti a ripetere il voto in oltre venti sezioni significa prendere in giro i cittadini. Se si torna al voto è perché in quelle sezioni le operazioni elettorali non sono state regolari, non perché qualcuno ha "sbagliato a scrivere un verbale". È un fatto, non un'opinione. La ripetizione del voto certifica che nulla era correggibile e che la volontà popolare non era ricostruibile, tanto da dover rimettere gli elettori davanti all'urna. Questo è il punto politico che il centrodestra tenta disperatamente di nascondere. Parlare di "errori materiali" minimizzando schede mancanti, schede in più, incongruenze gravi e disordine diffuso significa offendere l'intelligenza dei pescaresi. E soprattutto significa eludere una responsabilità chiara: la regolarità del voto è una responsabilità politica e istituzionale che ricade sul sindaco e sulla sua amministrazione. Non è un fastidio, non è una formalità, non è qualcosa da scaricare sulla Prefettura quando emergono i problemi. Tutti sanno come vengono nominati i presidenti di seggio e smettano di fare scaricabarile». E' quanto afferma in una nota la consigliera regionale del M5S Erika Alessandrini.

«C'è poi un dato politico che Sospiri omette volutamente: la vera soglia decisiva era il ballottaggio, mancato per meno di 500 voti, vale a dire appena 20 voti a sezioni da recuperare. Altro che "vantaggio insuperabile". È proprio per questo che ogni sezione contava e che ogni irregolarità pesa come un macigno. Quanto al tempo perso dalla città, la realtà è opposta: Pescara non perde tempo, Pescara recupera dignità democratica e ha un'occasione imperdibile per cambiare l'esito di elezioni viziate da fatti gravi. Per questo sarà ancora più importante andare a votare. Francamente, visti i disastri amministrativi, le scelte nefaste e il disagio che questa maggioranza sta arrecando quotidianamente ai cittadini, se per qualche settimana resteranno limitati all'ordinaria amministrazione è solo meglio per tutti. Smettano quindi di fare le vittime: se oggi si torna al voto è perché non hanno vigilato, non hanno garantito la regolarità delle operazioni e non hanno fatto fino in fondo il loro dovere. La correttezza del voto dovrebbe essere pretesa da tutti, non subita controvoglia. Sospiri e Masci con la loro tracotanza non devono dimenticare che la superbia andó a cavallo e tornó a piedi», aggiunge Alessandrini.